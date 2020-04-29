التنمية المحلية: استرداد 3 ملايين و800 ألف متر مربع من أراضى الدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، نجاح الدولة فى استرداد 3 ملايين و800 ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة و7114 فدانا بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن حجم التعديات انخفض بشكل ملحوظ خلال الـ48 ساعة الماضية.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن المحافظات بدأت وقف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر.
وذكر أنه منذ يوم 25 مارس حتى اليوم تم تنفيذ أكثر من 16 ألف حالة إزالة، تضمنت تعديات على أملاك وأراضى الدولة بالبناء أو الزراعة، أو البناء بالمخالفة.
وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تلقى، تقريرًا الثلاثاء من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول الجهود التى حققتها المحافظات خلال اليومين الماضيين فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتصدى لمحاولات بعض المواطنين استغلال ظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا .
وقال شعراوى، إن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون فى استرداد 16 ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بإقامة مبانى وأسوار عليها مستغلين الظروف التى تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا .
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