شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يكشف تفاصيل إعادة 150 من المصريين العالقين بالسعودية لميناء سفاجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل إعادة 150 من المصريين العالقين من السعودية إلى ميناء سفاجا.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" على فضائية صدى البلد، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى تم التنسيق بين كل مؤسسات الدولة لإجلاء كل العالقين، موضحاً أنه جرى تسيير رحلة بحرية اليوم إلى ميناء ضبا السعودى وتم نقل 150 مواطنا مصريا عالقا.

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وأوضح أن رئيس الوزراء وافق على الفور على نقل العالقين فى السعودية وتم التنسيق مع وزارة الصحة من أجل الحجر الصحى، مؤكدا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بمعرفة الطاقم الطبى للعبارة القاهرة، وتم تعقيم وتطهير كل العائدين.

وذكر أنه جرى الاتفاق على تواجد فريق الحجر الصحى بعدد كاف لإنهاء إجراءات الفحص الطبى على متن السفينة، مردفاً: "تنازلنا عن كل الرسوم الخاصة بالميناء واستقبلنا العائدين من السعودية".

وتابع وزير النقل: "سيجرى إعادة المصريين العائدين من السعودية بعد الحجر الصحى إلى منازلهم بالمجان".