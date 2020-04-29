شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: آخر أسبوعين قبل رمضان شهدا خرقا مجتمعيا تسبب فى ارتفاع أرقام كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الأرقام المعلنة والمرتفعة فى إصابات كورونا، ترجع للخرق المجتمعى الكامل وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، على شاشة "دى إم سى": "هذه الأرقام الصادرة الفترة الأخيرة عن الإصابات تدل على عدم وعى الشعب المصرى خلال آخر أسبوعين قبل شهر رمضان، حيث إن فترة حضانة المرض 14 يومًا.. الأعداد الزيادة اليوم سببها عدم وعى الناس".

وأضاف: "هذه الأرقام لم تكن متصورة، وأرى أنها بسبب التجمعات فى الأسواق ونتمنى أن يعود الشعب المصرى لحذره ووعيه فى مكافحة فيروس كورونا.. هناك أسر كاملة تعانى إصابات كورونا بسبب عدم التزام الناس وتجمعهم لصلاة التراويح فى المنازل".

وأوضح أن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال شهر رمضان قد يشكل خطورة.