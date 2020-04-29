شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران تسير غدا 3 رحلات لعودة العالقين بفرنسا وجنوب إفريقيا والمالديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير غدا الأربعاء، شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى رحلة إستثنائية إلى جوهانسبرج بجنوب إفريقيا ثم تعود إلى مطار مرسى علم كما تسير شركة إير كايروا التابعة لوزارة الطيران رحلتين لعودة العالقين حيث تغادر الأولى إلى باريس وتعود إلى مرسى علم فى حين تغادر الرحلة الثانية إلى جزر المالديف مرورا بمدينة مسقط بسلطنة عمان ثم تعود إلى مطار مرسى علم، وذلك بسبب تعليق رحلات الطيران من وإلى المطارات المصرية، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أنه تم تخصيص حجر صحي هناك بأحد الفنادق بمدينة مرسى علم لعزل المصريين العائدين من الخارج لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت وزارة الطيران المدنى عن تسيير نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى نهاية أبريل الجاري، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.