شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يطالب المصريين بجهد أكبر لمواجهة كورونا..ويؤكد: هنتغلب عليه بفضل الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لمستشفيات العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة وأعلى معايير مكافحة العدوى بها، فضلاً عن التشديد على توفير العدد الكافى من القوى البشرية.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم، الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من مديري مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، وهي مستشفيات العجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، و15 مايو، وأبو خليفة، وإسنا التخصصي، وعين شمس التخصصي بالعبور، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وقال الرئيس السيسي في مستهل حديثه مع مديري مستشفيات العزل:"سعيد أن ألتقي بيكم، وأنا مطمن، لكن أنا من خلالكم ومن خلال كلامكم هطمن الناس، وبرضو عايز وإحنا بنطمنهم يبقي بنأكد عليهم إن إحنا عايزين نستمر علي مزيد من الإجراءات اللي كنا اتكلمنا فيها قبل كده وانتم اتكلمتم فيها كتير، وزيرة الصحة والدكتور عوض تاج الدين، والإعلام كله من كذا شهر حتي من خلال الرسائل اللي بنشوفها للدول الأخري وبقول طبعا دي فرصة أن أنا بأكد مرة تانية احترامنا وتقديرنا واعتزازنا بدور الأطقم الطبية، وتعازينا لكل من بيقدم حياته من أجل الناس.. أنا مطمئن، لكن من خلالكم عايز أطمأن كل المصريين من خلال الجهد اللي بيبذل والتضحيات اللي بتقدم في هذا القطاع في الوقت الصعب اللي احنا بنتكلم فيه ده".

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وأضاف الرئيس السيسي:"لو البحث العلمي قدر يحقق شئ في هذا الأمر هيبقي إنجاز غير مسبوق مش علي قد مصر، هيبقي علي قد العالم كله"، وقال موجهاً حديثه للأطباء وخبراء البحث العلمي:"نتمني لكم التوفيق في هذا الأمر".

وأشار الرئيس، في هذا الإطار، إلي أننا جاهزون، مضيفاً:" أنا مش بطمن المصريين بيه بس، ولكن بطمنهم وبوصيهم كمان إنهم يساعدوا الأطقم العاملة في هذا القطاع واللي بتبذل جهد كبير جداً علي مدار الـ24 ساعة علي مستوي الجمهورية بالكامل ليس فقط في مواجهة فيروس كورونا، ولكن حتي بتقدم الخدمة الطبية لكل المرضي اللي مطلوب انها تقدم الخدمة لهم".

وفي نهاية الاجتماع، توجه الرئيس السيسي بالشكر لجميع العاملين بمستشفيات العزل، مضيفاً:" مش هنسي أبدًا إن أنا أشكر أسر القائمين علي العمل في المجال الصحي أو العمل الطبي".

ووجه الرئيس نداء لكل المصريين بضرورة المواظبة على أعمال الوقاية والتطهير والتعقيم، وبذل جهد أكبر وحرص أكبر كي نقلل فرص الإصابة بهذا المرض، لأنه رغم بساطته، لكنه سريع الانتشار"، مشدداً علي تمنياته لكل المصريين كل السلامة وكل الصحة وكل العافية، مضيفاً:"التحدي اللي موجود ده إحنا هنتغلب عليه بفضل الله ثم بفضل وعيكم وجهد الجيش الأبيض لمصر".