شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: تسيير رحلة بحرية لنقل المصريين العالقين بالسعودية من ميناء ضبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه استمرارا للجهود التى تبذلها الوزارات المختلفة بالحكومة المصرية لعودة المواطنين المصريين العالقين فى الخارج إلى مصر، وتقديم كافة التسهيلات لهم عند عودتهم، تم تسيير رحلة بحرية اليوم للعبارة القاهرة المملوكة لوزارة النقل المصرية من ميناء سفاجا لنقل 150 مواطنا مصريا من ميناء ضبا السعودى بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصرى والسعودى، نظرا للإجراءات الاحترازية التى يتبعها الجانبين للوقاية من انتشار فيروس كورون، حيث تحركت العبارة من ميناء ضبا الساعة 17.30 مساء اليوم، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بمعرفة الطاقم الطبى للعبارة للقاهرة وطاقم التطهير والتعقيم بالعبارة.

وأشار البيان إلى أن وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، تابع كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة المصريين ووجه قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والحجر الصحى وكافة الجهات المعنية

وتنفيذا لتوجيهات وزير النقل، عقدت هيئة موانئ البحر الأحمر، اجتماعا مع أعضاء المجتمع المينائى لبحث إجراءات استقبال العائدين بدءا من وصولهم إلى ميناء سفاجا والتى تشمل إجراءات الحجر الصحى وإجراءات الجوازات والشرطة والتأمين داخل الميناء وإنهاء الإجراءات الجمركية، وتم الاتفاق على تواجد فريق الحجر الصحى بعدد كافى لنهو إجراءات الفحص الطبى على متن السفينة وتوفير عدد كافى من ضباط الجوازات لإنهاء الإجراءات فى أقصر وقت ممكن كما تم تركيب بوابة تعقيم للأفراد بالميناء لمرور العائدين من خلالها وتجهيز أتوبيسات خاصة لنقلهم من الرصيف إلى مكان العزل المحدد بمعرفة وزارة الصحة ( الحجر الصحى) .