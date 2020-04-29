شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن أبرز الإرشادات لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى قبل امتحان الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفتى بعض الإرشادات النهائية قبل بدء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى - مايو 2020، المقرر انطلاقها غدا الأربعاء لطلاب الصف الأول الثانوى والخميس 30 أبريل للثانى الثانوى.

وجاءت أبرز الإرشادات النهائية قبل بدء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، كالتالى:

١- يمكن للطلاب الدخول على الامتحان من جهاز التابلت أو أى جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواى فاى أو أى شريحة من أى مقدم خدمة من شركات المحمول فى مصر.

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٢- تأكد من الحصول على رقمك التعريفى من موقع https://studea.emis.gov.eg ثم الدخول على موقع الوزارة للحصول اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد الجلسة لكل مادة لاستخدامها في الدخول على الامتحان من موقع https://thaneduone.emis.gov.eg

٣- تأكد من الوصول لمنصة الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحان بوقت كافي.

٤- المدة الزمنية الموضحة لكل محافظة هي إطار زمني يمكن للطالب أن يبدأ الامتحان في أي وقت خلاله، ويتم احتساب وقت الامتحان منذ وقت البدء.

٥- فى حالة انقطاع الامتحان لأى سبب، يتم حفظ الاجابات واسترجاعها عند الدخول مجدداً.