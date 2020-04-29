شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات مرعبة لنيران تشتعل بلا سبب فى شقة بشبرا مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

لحظات الرعب تلك تعيشها الأسرة منذ نهاية فبراير الماضى، بعد أن بدأت النيرات تشتعل في محتويات شقتهم فجأة دون سبب وبشكل غامض، مما جعلهم يفكرون في كل الأسباب بما فيها "الجن" .

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لو لم نشاهد لما كنا نصدق الأمر، لكن اشتعال النيران فجأة دون سبب أثناء تصوير هذا التقرير جسدت المعاناة التي تعيشها تلك الأسرة المكونة من 7 أفراد فى شقة بالدور الأول، بمنطقة منية السيرج بالساحل محافظة القاهرة.

الحرائق دفعت الأسرة للتناوب على حراسة الشقة على مدار 24 ساعة خوفا من اشتعال الشقة بشكل كامل وهم نيام، بينما يضعون "جردل مياه" في كل ركن من الشقة للسيطرة على الحرائق المفاجئة والمتجددة بشكل غامض.

والفيديو المرفق بهذا التقرير يوثق كيف اشتعلت النيران فجأة حيث انبعثت رائحة الدخان وبدأنا البحث عن مصدره، فإذا بقطعة ملابس أعلى الغسالة تشتعل بها النيران والتقطتها عدساتنا، وعند تسجيل باقى محتويات الشقة فإذا بالنيران تتجدد فى الغرفة الأخيرة، حيث التهمت النيران "المخدة" وسارعت الأسرة لجردل المياه وأطفأتها.

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يقول صلاح عبد العزيز حسان 70 سنة ، أعيش فى هذه الشقة من 50 سنة أنا وزوجتى وأنجبت فيها أولادى ولم أر أى شيئ غريب إلا أنه منذ أواخر شهر فبراير الماضى، تفاجأنا بنشوب نار خارج الشقة قد اشتعلت فى الحائط، فتجمع عشرات الشباب قاموا بإطفائها، وعقب الانتهاء منها خارج الشقة، فوجئنا بالحريق يلتهم محتويات شقتنا فى أكثر من مكان، وقد التهمت النيران السرير ومرتبتين وكنبه وملابس أطفال ابنى المقيم بزوجته معى فى نفس الشقة، وبجهود أبناء المنطقة تم السيطرة على النيران، وقاموا بإلقاء التلفيات فى الزبالة لأنها أصبحت بلا فائدة .

ويضيف: فى اليوم التالى تجددت النيران مرة أخرى، بنفس الأماكن وعلى الأرض كأن فيها "سبرتو" لدرجة أن الملابس التى كانت مبتلة من حريق الأمس اندلعت بها النيران مرة أخرى.

وأكد صاحب الشقة أن النيران تتجدد تلقائيا داخل الشقة لمدة أسبوع متواصل دون معرفة أسباب الحريق وقد دمرت أغلب محتويات الشقة، مضيفا:"ابنى ساب شغله وقعد معانا خوفا علينا فأنا رجل قعيد ولا استطيع الحركة إلا على الكرسى المتحرك وزوجتى أيضا كبيرة في السن ومريضة وأطفاله الثلاثة كلنا معرضون للخطر".