شكرا لقرائتكم خبر عن «الاختيار».. شاهد اعترافات هشام عشماوى فى واقعة اغتيال وزير الداخلية السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت الحلقة المعروضة مساء اليوم الثلاثاء من مسلسل "الاختيار"، والذى يتناول قصة الشهيد العقيد أحمد منسى، مشهد اعتراف الارهابى هشام عشماوى باستهداف وزير الداخلية الاسبق اللواء محمد إبراهيم.

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ويعيد ”الخليج 365”، نشر اعترافات هشام عشماوى بالفيديو، والذى نشرت وقتها فى بيان صادر عّن القوات المسلحة، فى شهر نوفمبر العام الماضى.

وتضمن الفيديو اعترافات هشام عشماوى، حول واقعة إستهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5/9/2013، حيث تحدث عشماوى حول رصده موكب وزير الداخلية لمدة 10 أيام، قبل تنفيذ العملية، موضحا استهدافه لرجال الشرطة والجيش فى عملياته الارهابية.

وفى اعترافات هشام عشماوى، فإنه قام باستهداف وزير الداخلية باعتباره أحد رجال الدولة، يعرض مسلسل الاختيار على قناة أون تى فى، بطولة الفنان أمير كرارة وأحمد العوضى، وإخراج بيتر ميمى.