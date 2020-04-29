شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولى يوافق على 3.4 مليار دولار مساعدات طارئة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء ، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على مساعدات طارئة بقيمة 3.4 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

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