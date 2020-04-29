شكرا لقرائتكم خبر عن المنسى لا ينسى.. مشاهد من جنازة البطل الشهيد أحمد المنسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوما تلو الآخر يثبت المصريون أنهم لا ينسون أبطالهم ممن ضحوا بحياتهم فى سبيل الوطن، حيث تدوال الشباب المصرى فيديو لحظة دخول جثمان الشهيد المقدم أركان حرب أحمد صابر المنسى شهيد الواجب والوطن والذى استشهد فى الحادث الإرهابى الغاشم والذى استهدف قوات إحدى النقاط العسكرية برفح، وأسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة، إلى قبره، ويظهر الفيديو حالة الحزن التى خيمت على الشرقية مسقط رأس الشهيد الراحل.

كان الشهيد المقدم أركان حرب أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103، استشهد في الهجوم الإرهابى في سيناء، يوم 7 يوليه 2017، حيث شيع إلى مثواه فى جنازة عسكرية مهيبة تقدمها محافظ الشرقية وعدداً من القيادات العسكرية والأمنية والشعبية والمواطنين.

يشار إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنتجت مسلسل "الاختيار" الذى يعرض حاليا في رمضان على شاشة "أون"، وتدور أحداث المسلسل حول تقديم البطل لحياة قائد الكتيبة 103 صاعقة في الجيش المصري عقيد أ.ح أحمد صابر منسي الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح شمال سيناء، أثناء محاولته للتصدي لهجوم إرهابي في سيناء.