شكرا لقرائتكم خبر عن حالات التعافى من كورونا تقترب من تسجيل المليون الأول حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الجهود الجبارة التي تبذلها الطواقم الطبية حول العالم، نتيجة النكسة التي تعرضت لها سائر دول العالم بسبب وباء كوروبا، بدا أملا يلوح في الأفق، بعد اقتراب تسجيل مليون حالة من الشفاء، وبحسب بيانات وإحصاءات worldometers.info، تم تسجل 944.350 حالة وقت كتابة التقرير.

ويبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الولايات المتحدة الأمريكية 139.937 حالة، بينما سجلت إسبانيا 123.903 حالة تعافى، وجاءت في المركز الثالث إيطاليا بعدد 68.941 حالة، تلاها فرنسا بـ 45.513 حالة، ثم ألمانيا بعدد 117.400 حالة.

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وتجاوزت إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية عتبة المليون إصابة بتسجيل 1.022.259 إصابة، وتوفى 57.862 ألف، بينما تماثل للشفاء 139.927 ألف.

وسجلت الإصابات حول العالم 3.105.559 إصابة، وتوفى 214.429 حالة، وتماثل للشفاء 943.542 ألف.

فى غضون ذلك، كسر عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز الـ3 ملايين، وقرابة 80 % منها فى أوروبا والولايات المتحدة، بحسب الإحصائية التي أعدتها وكالة "فرانس برس"، والتي كشفت أن ما لا يقل عن 3 ملايين و3 آلاف و344 شخصا حول العالم أصيبوا بالوباء، منذ ظهوره في وسط الصين في ديسمبر الماضي، وأن 209 آلاف و388 من هؤلاء المصابين لقوا حتفهم من جراء الفيروس الفتاك.