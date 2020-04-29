شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب 1و2 ثانوى.. تعرف على طرق أداء امتحان نهاية التيرم إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طرق أداء الامتحان إلكترونيا لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، موضحة أنه يمكن للطلاب أداء الامتحان بإحدى طرق ووسائل" جهاز التابلت أو أى جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواى فاى أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان فى أى وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة، حسب توقيت توزيع المحافظات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوي (مايو 2020) والفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار فى كل محافظة.

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وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أنه تم تقسيم المحافظات إلي مجموعتين، على أن تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً، والمجموعة الثانية فى الفترة بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أى جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواى فاى أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان فى أى وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

وأوضحت الوزارة، الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة:، المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً": محافظات" القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ وقنا والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وشمال سيناء والوادي الجديد وجنوب سيناء

أما بالنسبة للمجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، تشمل محافظات" الشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج وبني سويف والأقصر والسويس والبحر الأحمر ومطروح".