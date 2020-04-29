شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ35 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، قبل قليل، تنفيذ قرار حظر الحركة بالطرق، لليوم الخامس والثلاثين على التوالى بكل ربوع الجمهورية، حتى الساعة السادسة صباح غدٍ الأربعاء، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحماية المصريين من أى أخطار قد يتعرضون لها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أكد أن الحكومة تنتهز فرصة شهر رمضان باتخاذ إجراءات تكون عودة تدريجية للحياة الطبيعية، مع استمرار الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا، مع وجود إجراءات ستتخذ ضد من يخالف هذه الإجراءات الوقائية، مؤكداً أنه في حالة استمرار الأرقام وفق ما تتوقعه الحكومة سيتم تطبيق إجراءات احترازية عقب انتهاء شهر رمضان لعودة الحياة لطبيعتها، موضحا أن نمط الحياة الطبيعى في مصر لم يتأثر في ضوء الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة.

وذكر رئيس الوزراء: "القضية ليست قضية ساعة الحظر، ولكنها سلوك المواطنين في الساعة التي تسبق ساعة الحظر وتشهد زحاما وتكدسا كبير للغاية"، موجها حديثه للمواطنين قائلا" لابد من الأخذ في الاعتبار التباعد بين المواطنين وبعضهم البعض، والحرص على ارتداء الكمامة".

واستطرد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة قررت عودة تقديم بعض الخدمات ومنها فتح وإعادة العمل بعدد من الخدمات اعتبارا من الأسبوع القادم، فيما يخص الشهر العقارى وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم، واعتبارًا من الأسبوع المقبل سيتم السماح بترخيص المركبات الجديدة.

Advertisements

واستكمل الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة وافقت على السماح للمطاعم بخدمات الدليفرى طوال الأسبوع، وذكر رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة يتم متابعتها يوميا لحظة بلحظة، واستطرد: "لاقدر الله إذا حدث تزايد في الإصابات سنتخذ إجراءات أشد قسوة من الإجراءات الحالية، فالموضوع مرتبط بسلوكيات المواطنين".

وأوضح رئيس الوزراء: نراقب الأوضاع أسبوعيا ونتحرك كحومة بأسس علمية واضحة ، موضحا إنه يتم دراسة كافة الأوضاع والسيناريوهات المتعلقة بالإقتصاد المصرى ما بعد كورونا ومنها قطاع السياحة الداخلية.

وأعلن أن الحكومة فصلت بين المرضى الإيجابين أو المتعافين من المرض ولكن تحليلاتهم إيجابية للمدن الجامعة أو نزل الشباب لحين تعافيهم من المرض ليكون التركيز على الحالات المصابة في المستشفيات

وأكمل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن فيروس كورونا سيكون متواجد خلال الفترة المقبلة ولابد من التعايش مع إستمرار بقائه لحين ظهور علاج له.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، أنه سيتم الإعلان عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة والجامعات خلال النصف الثانى من شهر رمضان.