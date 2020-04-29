شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن ارتفاع حصيلة جديدة وفيات فيروس كورونا إلى 210 والإصابات لـ15728 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 15728 والوفيات إلى 210، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وفى وقت مبكر من صباح اليوم، أعلنت الصحة الإسرائيلية، ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا، إلى 208 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات 15589 إصابة، وذكرت الصحة الإسرائيلية فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ أن 117 حالة من المصابين بحالة صحية خطرة، مشيرة إلي أنه تم تسجيل 7375 حالة تماثلت للشفاء.

وكانت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، قالت إن نوعا جديدا من اختبارات مرض كوفيد 19 يمكن أن يأتى نتائجه بعد 45 دقيقة فقط، وهو أسرع أكثر من أربع مرات من الاختبار القائم الذى تأتى نتائجه بعد ما يقرب من ثلاث إلى أربع ساعات.

Advertisements

الاختبار المسمى Cephied GeneXpertحصل على اختبار استخدام الطوارئ من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الشهر الماضى لاختبار التشخيص الجزيئى السريع، ويستخدم النظام معدات وأنظمة معملية يتم استخدامها بالفعل فى إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة قيدت تصدير النظام بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء، لكن شركة ميسون الإسرائيلية استطاعت استيراده عبر السويد.

وتم استخدام هذه التقنية بالفعل فى 40 مستشفى فى إسرائيل، منها مراكز الشيخوخة فى شوهام ومركز شموئيل هاروفيه الطبى، حيث يتم استخدامها لتشخيص الأشخاص الذين يصلون أو يعودون إلى دور رعاية المسنين بسرعة.