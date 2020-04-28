شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: شبورة وطقس معتدل الخميس والجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غدًا الأربعاء، طقسا معتدلا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار على جنوب الصعيد.

والطقس ليلًا شديد البرودة على معظم الأنحاء، بارد على شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

والرياح معتدلة على معظم الأنحاء، نشطة على شمال الصعيد، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «16– 27»، الإسكندرية «15– 23»، قنا «19- 32»، الأقصر «20 – 33»، أسوان «21 – 34».

وعن طقس بعد غدً الخميس يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

والطقس ليلًا شديد البرودة على معظم الأنحاء، بارد على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد.

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كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

والرياح معتدلة على معظم الأنحاء، تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى، نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى «29- ١5»، والوجه البحري «28 – 15»، السواحل الشمالية الغربية «٢4 – ١6»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «23 – ١5»، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «٣0- 20»، شمال الصعيد «٣0- 18»، جنوب الصعيد «33- 22».