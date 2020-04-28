شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفريق الطبى بـ«عزل كفر الدوار»: شفاء 14 وخروجهم إلى منازلهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد خليفة، استشارى ورئيس قسم الكبد والمناظير، رئيس الفريق الطبى بمستشفى كفر الدوار العام المخصص للحجر الصحى بشفاء 14 من المصابين بالمستشفى وخروجهم إلى منازلهم اليوم، بعد تحول حالاتهم من إيجابى إلى سلبى.

وأكد «خليفة» أن أغلبية الحالات الموجودة في المستشفى للعلاج من فيروس كورونا المستجد حالتهم مستقرة، ولا تتطلب أجهزة تنفس، ومعظمها تعانى من أعراض مرضية خفيفة، والحالة النفسية للجميع مرتفعة بما يعزز من سرعة التعافي،

وأشار «رئيس الفريق الطبى» إلى إرتفاع نسبة الشفاء خلال هذا الأسبوع، إلى مشيرًا إلى المرور الطبي المستمر والمتابعة بصفة دورية للحالات المرضية بالمستشفى من جانب الفريق الطبى.

ويرتفع عدد الحالات التي خرجت من المستشفى منذ بدء العمل إلى 81 شخصًا، منهم 37 خرجوا إلى إلى نزل الشباب لقضاء فترة نقاهة و44 إلى منازلهم مع عزل منزلى لمدة أسبوع.

وبدأت مستشفى كفر الدوار العام برئاسة الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفى في استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا يوم الخميس 16 إبريل الماضى، واستقبلت حوالى 200 من المرضى منذ ذلك الحين للعلاج من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالة حتى اليوم.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن 1669 حالة تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) بينهم 1304 متعافين.

وأضاف «مجاهد» أنه تم تسجيل 260 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وجميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف «مجاهد» أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 5042 حالة بينهم 1304 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.

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وكشف «مجاهد» أنه تبين للجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان للبحث والتقصي عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، أن هناك 17 حالة وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس توفوا قبل الوصول للمستشفيات.

وأضاف «مجاهد» أن 30% من إجمالي عدد الوفيات في مصر توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، و20% منهم توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم للمستشفيات نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول.

وناشد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات فور ظهور أي أعراض مرضية سرعة لتلقي الرعاية اللازمة وحتى يتسني للفريق الطبي تطبيق بروتوكول العلاج المحدث فور الوصول حفاظاً على حياة المواطنين.

وحثت «الوزيرة» المواطنين على الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، والإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي يقوي من الجهاز المناعي، والإتصال في حال الشعور بأي أعراض بالخطين الساخنين 105 و15335 أو التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة.