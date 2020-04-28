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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على إستمرار عمل لجان المرور على المصانع بالمنطقة الصناعية بقويسنا للتأكد من تطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية ووسائل السلامة والصحة المهنية، يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على صحة وسلامة العمال بإعتبارهم العنصر الأساسى لدفع عجلة الإنتاج وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا والحد من نقل العدوى بين العاملين.

من جانبه، أفاد رئيس مركز ومدينة قويسنا، المحاسب خالد النمر، أنه لجنة المرور على مصانع لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية للعمال، وتلاحظ عدم إلتزام أحد المصانع بالإجراءات الوقائية وعلي الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإعطاء مهلة 48 ساعة لتفادي الملاحظات وإتخاذ كافة التدابير الوقائية لعدم إنتشار العدوي والتأكيد على الحفاظ على صحة وسلامة العاملين، مؤكداً على إستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمصانع للحد من إنتشار العدوى بين العاملين.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية شكل لجنة برئاسة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا وعضوية كل من رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا ومدير مديرية القوي العاملة ومدير عام الطب الوقائي والأمراض المعدية ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة وإدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، تكون مهامها المرور والتفتيش على المصانع بالمنطقة الصناعية وإعداد تقرير شامل بنتائج المرور.

لجنة المرور على مصانع المنطقة الصناعية بقويسنا تواصل عملها للتأكد من الإجراءات الوقائية

لجنة المرور على مصانع المنطقة الصناعية بقويسنا تواصل عملها للتأكد من الإجراءات الوقائية