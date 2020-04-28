شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: نقف صخرة قوية تتحطم عليها أحلام الجماعة الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الدولة المصرية توازن بين إقامة الشعائر وإقامة الأجواء الرمضانية وبين صحة المواطنين، ولا يستطيع أحد أن يزايد على موقف مصر من الإسلام والقرآن، مشدداً على وجود حملة «فيسبوكية» ظالمة على مواقع التواصل الاجتماعى تجاه مصر ومؤسساتها من قبل الجماعات الإرهابية.

وأضاف «جمعة»، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه في ظل التضحيات التي تقدمها مؤسسات الدولة فنحن مستعدون لتحمل نصيبنا وضريبتنا في الدفاع عن حماية هذا الوطن.

وتابع: «نقف صخرة قوية تتحطم عليها أحلام الجماعة الإرهابية.. مصر لا يزايد عليها أحد، وكما قال الشيخ الشعراوى هي التي صدرت الإسلام للبلد الذي نزل فيه الإسلام.. مصر بلد القرآن والإسلام وحفظه وستظل كذلك».

وأكد وزير الأوقاف أنه لا يوجد أحد يقبل بغلق المساجد والكنائس، وتابع:«المسلمون قلوبهم تتقطع لغلق المساجد، وقلوب المسيحيين تتقطع لغلق الكنائس»، موضحاً أن مصر مثل باقى دول العالم تتخذ كل الاحتياطات الاحترازية والطبية لمواحهة فيروس «كورونا».

كانت الوزارة قد أكدت في بيان سابق أن رسالتها ودورها ومهمتنه الحقيقية هي بناء المساجد وفتح المساجد وعمارة المساجد وقراءة القرآن الكريم ونشر صحيح الدين وأن ما تم من عدد المساجد التي تم إعمارها في السنوات الست الماضية لم يحدث في تاريخ مصر، وربما لم يحدث في تاريخ أي دولة أخرى في العالم في مثل هذه الفترة، حيث بلغ عدد المساجد التي تم بناؤها وإحلالها وتجديدها وصيانتها 3183 مسجدًا، وتم إنفاق نحو ستة مليارات جنيه على عمارة المساجد، وهو ما لم يحدث عبر تاريخ الوزارة.

وتابعت: «كما تم افتتاح 1170 مدرسة قرآنية، و2505 مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم، وهو ما لم يحدث من قبل، ولا في أي دولة أخرى في مثل تلك الفترة، وذلك إضافة إلى مسابقات القرآن الكريم المحلية والعالمية، وافتتاح ٦٩ مركزا لإعداد محفظي القرآن الكريم، وجعل إتقان حفظ القرآن الكريم وحسن فهم مقاصده ومعانيه شرطًا لجميع أنواع الترقي أو السفر للخارج، وتخصيص برنامج يومي للحديث عن الكمال والجمال والقيم الإيمانية والأخلاقية في القرآن الكريم تحت عنوان في رحاب القرآن الكريم لوزير الأوقاف يذاع يوميا على الفضائية المصرية والنيل الثقافية وقناة نايل لايف وإذاعة القرآن الكريم».

وشددت على أن «التعليق المؤقت للجمع والجماعات من أجل الحفاظ على النفس بناء على الرأي الطبي المتخصص».

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ولفتت إلى أن «ما طبقته وزارة الأوقاف هو عين ما يطبق في الدول العربية والإسلامية، حفاظا على النفس البشرية في ضوء ما قررته وزارات الصحة في جميع الدول من ضرورة تعليق التجمعات منعا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد».

وأعربت الوزارة عن أملها «في الله (عز وجل) بقرب زوال هذه الغمة، وقد شرعنا من الآن في إعداد وتجهيز المساجد وصيانتها، مع تجهيز أكثر من ٣٠٠ ألف متر سجاد لتجديد فرش المساجد، مع خطة كبرى للنظافة والتعقيم المستمر، وتكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بسرعة تصنيع كبائن التعقيم لاستخدامها بالمساجد بإذن الله تعالى، مع الاستعداد لتخريج الدفعة الأولى من محفظي القرآن الكريم والتوسع في المدارس والمقارئ القرآنية على مستوى الجمهورية، وتفعيل مدارس تحفيظ القرآن الكريم الصيفية، وسيجعل الله (عز وجل) بعد عسر يسرًا بمنه وفضله وكرمه».