شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهور حالة «كورونا».. إجراءات جديدة بالمستشفى الجامعي في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أسامة عنتر، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية خلال اجتماعه، الثلاثاء، بالمجلس التنفيذي للمستشفيات الجامعية لمناقشه تداعيات ظهور أول حالة إيجابية لفيروس كورنا المستجد بالمستشفى الجامعي لجامعة قناة السويس، إنه جرى إقرار خطه التشغيل واليات العمل خلال الفترة المقبلة، كما اتُّخذت حزمة من الإجراءات التنظيمية حفاظًا على المرضى والطقم الطبي.

وشملت الإجراءات –بحسب بيان- غلق عيادة الصدر والحميات وتقليص أيام العمل بعيادات الباطنة بفروعها والنساء والعظام والأطفال وجراحه القلب والصدر والمخ والأعصاب والجلدية وتكون أيام العمل بالعيادات الداخلية أيام الأحد والثلاثاء والخميس والإبقاء علي العمل بالعيادات الخارجية للمراكز الطبية التابعة لمستشفى جامعة قناة السويس طول أيام الأسبوع وإلغاء جميع العمليات غير الطارئة والإبقاء علي عمليات الطوارئ والحالات الحرجة كما هي، وحالات الأورام والحالات الغير قابله لتأجيل تتم بالتنسيق بين رؤساء الأقسام المعنية وإدارة العمليات وتقدم خدمات الآشعة والمعامل كاملة لحالات الطوارئ والمرضى المحجوزين في القسم الداخلي.

وتلغي جميع الفحوصات والحجوزات من خارج المستشفى ويتم غلق العناية المركزه أ بسعة 18 سرير وإخلاء المرضي ونقلهم للعناية ب بعد اخذ الإجراءات الاحترازية الواجبة وفقا لبروتوكول وزاره الصحة وتم عزل 13 ممرض وخمسة من الأطباء واثنان من العاملين.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.

وفي هذا الصدد كشف مجاهد أنه من خلال عمل اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان للبحث والتقصي عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تبين أن هناك 17 حالة وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس توفوا قبل الوصول للمستشفيات.

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وأضاف أن 30% من إجمالي عدد الوفيات في مصر توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، بالإضافة إلى أن 20% من الوفيات توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم للمستشفيات نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول.

وتناشد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين فور ظهور أي أعراض مرضية سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية اللازمة وحتى يتسني للفريق الطبي تطبيق بروتوكول العلاج المحدث فور الوصول حفاظاً على حياة المواطنين.

كما ناشدت الوزيرة مجدداً كافة المواطنين ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، وفي حال الشعور بأي أعراض يرجي الاتصال فورا بالخطين الساخنين 105 و15335 أو التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة.