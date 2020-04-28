شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة.. ولادة قيصرية لمصابة بفيروس «كورونا» في «عزل إسنا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مستشفى العزل في إسنا بمحافظة الأقصر إجراء ثالث عملية قيصرية لسيدة حامل مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وسط إجراءات احترازية عالية لحماية المولود.

وقال وليد الضوى، مدير العلاقات العامة بالمستشفى، إن الفريق الطبي نجح في إجراء الولادة القيصرية في الساعات الأولى من مساء الثلاثاء، موضحا أن السيدة تبلغ من العمر 35 سنة.

أضاف أن السيدة دخلت المستشفى مصابة بفيروس كورونا وفى نهاية شهرها الثامن، وكانت تعانى من ضيق في التنفس، وخضعت للمتابعة المستمرة من جانب أطباء النساء والولادة.

وأجرى عملية الولادة فريق من أبطال العزل الصحي يضم: الدكتور محمد حمزة كشك، دكتور النساء والتوليد، مدير العزل الصحي، والدكتور محمد صلاح الصغير، طبيب أطفال، والدكتور عبدالفتاح عبدالرضي وطبيب التخدير الدكتور أحمد عزمي، بجانب طاقم التمريض.

من جهته، قال الدكتور محمد حمزة، استشاري النساء والتوليد بالمستشفى، إنه تم تقييم وضع الحالة للسيدة الحامل بعد متابعتها وعمل تقرير يومي عن حالتها منذ دخولها المستشفى، وتم إجراء العملية القيصرية التي استغرقت نحو ساعتين.

وأوضح «حمزة» أن حالة الأم جيدة، وتم نقلها لقسم الرعاية المركزة بالمستشفى كإجراء احترازي، وفحص المولود، أنثى، ونقلها إلى قسم الحضانات تمهيدا لعمل مسحة طبية لبيان إصابتها بالعدوى من عدمه.

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ثالث ولادة قيصرية بمستشفي عزل إسنا

ثالث ولادة قيصرية بمستشفي عزل إسنا

ثالث ولادة قيصرية بمستشفي عزل إسنا

ثالث ولادة قيصرية بمستشفي عزل إسنا