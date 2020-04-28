"اعترفات المتهمة بحرق زوجها في الهرم ودعوى لوقف برنامج رامز جلال".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

العمل ليومين فقط بالأسبوع.. قرارات جديدة لـ"استئاف القاهرة" خلال أزمة "كورونا"

أصدر المستشار بدري عبدالفتاح رئيس محكمة الاستئناف، وعضو مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بمباشرة الدوائر الجنائية عملها بداية من الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الأسبوع.

دعوى قضائية لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي" وحجب البث عن قنوات mbc

أقام فهمي بهجت المحامي، دعوى رقم 39636 لسنة 74 قضائية قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كلًا من الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، للمطالبة بوقف الامتناع عن بيع ترددات لقنوات mbc وكذلك وقف برنامج الفنان رامز جلال "رامز مجنون رسمي".

الأمن الاقتصادي يضبط 3500 قضية سرقة تيار كهربائي و1000 قضية تموينية

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

قتلت زوجها بالسم وأحرقت الشقة.. تفاصيل جديدة في جريمة الفجر بـ"شقة الهرم"

تفاصيل جديدة كشفتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في اتهام ربة منزل بحرق منزلها والتسبب في وفاة زوجها بمنطقة الهرم.

ماذا يعني إحالة جرائم البناء المخالف لـ"أمن الدولة" بموجب "الطوارئ"؟

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قررت الحكومة تحويل عدد من جرائم "البناء" لمحاكم أمن الدولة طوارئ، المشكلة طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف باسم "قانون الطوارئ"، تطبيقاً لحالة الطوارئ الجديدة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء اليوم الثلاثاء نظراً للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد.

بحوزتهما ربع كيلو هيروين.. حبس عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

"سنة جواز انتهت بجثة متفحمة".. بنت العشرين قتلت زوجها في الهرم حرقًا

365 يومًا فقط كانت عمر تلك الزيجة، مشكلات متكررة بين ذات الـ22 ربيعًا وزوجها الذي يبلغ من العمر 50 سنة، تقطعت معها السبل لاستمرار الحياة بينهما، قررت العشرينية كتابة الفصل الأخير لتلك القصة واختارت طريقة مأساوية على طريقة أفلام الإثارة والحركة ضاربة بحرمة الدم والشهر الكريم عرض الحائط، وأضرمت النيران في الشقة ولاذت بالهرب.

تحريات المباحث وتحقيقات النيابة، كشفت تفاصيل جريمة مؤسفة سطرها دفتر محاضر قسم شرطة الهرم فجر أول أمس الأحد.

ما هي صلاحيات رئيس الجمهورية أمام محكمة "الطوارئ" بعد فرضها 3 أشهر؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020.​

"خايف من مراته الأولانية".. اعترفات المتهمة بحرق زوجها في الهرم

استمع رجال التحقيق لأقوال ربة منزل متهمة بقتل زوجها بإضرام النيران في شقة الزوجية بمنطقة الهرم.

وقال المتهمة "22 سنة" إنها استغلت خلود المجني عليه "50 سنة" للنوم بعد الإفطار، وجمعت متعلقاتها من المنزل في وقت متأخر من الليل، وأضرمت النار في محتويات الشقة ثم لاذت بالهرب.