إزالة 11 حالة تعدٍ على حرم نهر النيل بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة جهودها فى إزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل. حملة مكبرة شنها مسؤولو مركز العياط تنسيقا مع قسم الشرطة استهدفت إزالة التعديات على حرم نهر النيل بقريتي (العطف) و(بهبيت). ونفذت الحملة 11 قرار إزالة لحالات تعدٍ على حرم نهر النيل على مساحة 1600م٢. وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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