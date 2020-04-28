التموين: استلام 578 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد سامي:
تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة يفيد باستلام 578 ألف طن من محصول القمح المحلي خلال العشرة أيام الأولى، منذ فتح باب التوريد في 15 إبريل 2020.
وأكد المصيلحي في بيان رسمي، الثلاثاء، على استمرار عملية توريد القمح المحلي وذلك في كافة لجان ومواقع الاستلام بكافة محافظات الجمهورية، على أن تبدأ أعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.
وأضاف الوزير أنه نظراً لوجود ازدحام في بعض المواقع التخزينية يتم العمل بالصوامع والبناكر والشون التي بها إضاءة فترة ثانية بعد الإفطار من الساعة الثامنة مساءاً حتى الساعة الحادية عشر مساءاً بالمواقع التي بها زحام.
وشدد المصيلحي على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.
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