برلماني: مبادرة إنشاء سوق إلكتروني لتجارة الماشية بأسيوط تاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
وجه النائب محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب، التحية والتقدير لأهالى قرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، على مبادرتهم التي أطلقوها الخاصة بإنشاء أول سوق إلكتروني لتجارة الماشية، بعد ظهور فيروس كورونا المستجد وما صاحبه من تداعيات وإجراءات احترازية فرضتها الدولة لحماية المواطنين من انتشار الفيروس.
ووصف "الحناوي"، المبادرة بالتاريخية وإنها تفكير من خارج الصندوق تؤكد على وعي المواطنين وتقديم مبادرات مهمة لم تفكر فيها الحكومة.
وطالب النائب، فى بيان اليوم، من جميع القائمين على أسواق تجارة الماشية تنفيذ هذه المبادرة على مستوى الجمهورية للحد من التداعيات السلبية لفيروس كورونا وتعميم هذه المبادرة على جميع الأسواق خلال هذه المرحلة الفاصلة.
وكان أهالي قرية عرب مطير، أطلقوا "سوق إلكترونى لتجارة الماشية"، ليكون بديلًا عن الأسواق التقليدية، التي أغلقتها الدولة ضمن إجراءات حماية المواطنين، من فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي ونجحت المبادرة في تحقيق جميع اهدافها فيما يتعلق بعمليات بيع وشراء الماشية.
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