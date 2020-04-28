أخبار مصر | حكاية "صائد التكفيريين " الشهيد محمد هارون .. بطولات وتضحيات (صور)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر حكاية "صائد التكفيريين " الشهيد محمد هارون .. بطولات وتضحيات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



طلب من جنوده أن يسقوا إرهابي يحتضر بعد أن أطلق النار عليه تذخر أرض سيناء بروايات أقرب إلي الأساطير، كتبها أبطال بحروف من ذهب، ضربوا بها أروع الأمثلة في العطاء والتضحية والفداء، قدموا أرواحهم فداء لوطنهم دفاعًا عن ترابه وكرامة المواطنين، وعلي مدار السنوات السابقة توالت الأحداث الساخنة في سيناء بعد عزل الإخوان المسلمين من الحكم إبان ثورة شعبية أطاحت بهم، لينشروا الجماعات المسلحة والإرهابية في مناطق محدودة في مثلث الإرهاب في أرض الفيروز، مما كان لزاما علي القوات المسلحة أن توجه أبطالها لإحباط مخططات قوي الشر في تلك التمركزات. وسطر أبطال القوات المسلحة علي مدار السنوات السابقة من خلال العمليات التي نفذتها قوات إنفاذ القانون أروع الأمثلة في الفداء والتضحية، خلال عمليات حق الشهيد 1 وحق الشهيد 2، وتطهير محيط جبل الحلال الذي كان بؤرة للعناصر التكفيرية والإجرامية، انتهاءً بالعملية الشاملة سيناء 2018، ومن بين هؤلاء الأبطال شهيد بطل مقدم " محمد هارون ". قائد شجاع لا يخشى الموت



خدم المقدم محمد هارون في محافظة شمال سيناء، بمدينة الشيخ زويد، حيث قالت زوجته إن الشهيد حظي بأسماء وألقاب عدة من أهالي سيناء في المنطقة التي خدم فيها، ومنها "صائد التكفيريين" و"أسد الصحراء"، و"صقر سيناء"، لشجاعته وإقدامه في التعامل مع العناصر التكفيرية والخطرة في تلك المنطقة، مشيرة إلى أن الشهيد كان جسورًا لا يخشي الموت أو التضحية بروحة فداء للوطن والمواطنين. خدم المقدم محمد هارون في محافظة شمال سيناء، بمدينة الشيخ زويد، حيث قالت زوجته إن الشهيد حظي بأسماء وألقاب عدة من أهالي سيناء في المنطقة التي خدم فيها، ومنها "صائد التكفيريين" و"أسد الصحراء"، و"صقر سيناء"، لشجاعته وإقدامه في التعامل مع العناصر التكفيرية والخطرة في تلك المنطقة، مشيرة إلى أن الشهيد كان جسورًا لا يخشي الموت أو التضحية بروحة فداء للوطن والمواطنين. وقالت زوجة الشهيد " محمد هارون "، إنها فقدت أخًا وصديقًا وحبيبًا قبل أن تفقد زوجًا، وأن الشهيد كان أكثر التزامًا في عمله حتي بعد زواجه، فبعد عقد قرانه بثلاثة أيام توجه لعمله بدون كلل أو ملل وراح ضحية الإرهاب الغادر. Advertisements "لما تطلع مأمورية سيب قلبك في الكمين"



"لما تطلع مأمورية سيب قلبك في الكمين"، تلك الجملة التي ظلت محفورة في أذهان أحد أصدقائه من الضباط، والذي شهد بشجاع وإقدام المقدم شهيد محمد هارون، والذي قال: "في أحد الأيام الصعبة التي اشتد فيها هجوم العناصر التكفيرية في شمال سيناء، أصر المقدم هارون على الخروج ليحضر الذخيرة للكمين، وركبنا سيارة ملاكي لإحضار الذخيرة، فرصدتنا بعض العناصر التكفيرية وتعاملت معنا، وعلى الرغم من كوننا عنصرين فقط إلا أننا تعاملنا مع العناصر التكفيرية المهاجمة بكل جسارة، مما دفع الكثير من العناصر التكفيرية إلي الهروب في مدقات صحراوية". "لما تطلع مأمورية سيب قلبك في الكمين"، تلك الجملة التي ظلت محفورة في أذهان أحد أصدقائه من الضباط، والذي شهد بشجاع وإقدام المقدم شهيد محمد هارون، والذي قال: "في أحد الأيام الصعبة التي اشتد فيها هجوم العناصر التكفيرية في شمال سيناء، أصر المقدم هارون على الخروج ليحضر الذخيرة للكمين، وركبنا سيارة ملاكي لإحضار الذخيرة، فرصدتنا بعض العناصر التكفيرية وتعاملت معنا، وعلى الرغم من كوننا عنصرين فقط إلا أننا تعاملنا مع العناصر التكفيرية المهاجمة بكل جسارة، مما دفع الكثير من العناصر التكفيرية إلي الهروب في مدقات صحراوية". بدأ الشهيد هارون في التعامل مع العناصر التكفيرية الهاربة، وصاح في الضابط المرافق له "هتسيبهم يهربوا"، وطاردوا تلك العناصر الهاربة في مدقات صحراوية حتي أردوهم على بكرة أبيهم، على الرغم من أن الشهيد كان يرافقه قائد واحد، والعناصر الإرهابية كانت كثيرة العدد، إلا أن التعامل الشرس معهم دفعهم للتقهقر والانسحاب سريعًا.