أخبار مصر | برلمانية: إجبار المواطنين على صرف كمية من الفول المدمس الفاسد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: إجبار المواطنين على صرف كمية من الفول المدمس الفاسد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن إجبار المواطنين على صرف كمية من الفول المدمس الفاسد.

وأشارت النائبة، فى بيان صحفي اليوم، إلى قيام الشركة المصرية لتجارة الجملة وهي إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، بإجبار المواطنين على صرف كمية محددة من سلعة الفول المدمس مخالفةً للقرار الوزاري رقم القرار الوزارى ٣٧ لسنة ٢٠١٨ الذي أعطى للمواطن الحربة في اختيار السلع والكميات التي يتم صرفها له.

وأكدت أن ما يزيد من فداحة الأمر أن هذا الفول المدمس يتم صرفه للمواطن على أنه فول استرالي منقى رقم 1، هو في حقيقة الأمر حسبما تواردت الأنباء تم استيراده كأعلاف حيوانية ولا يصلح للاستهلاك الأدمى.

ولفتت ان ذلك تبين أثناء قيام شرطة مباحث التموين فى ٨/٢/٢٠٢٠ بمداهمة أحد مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة القليوبية وهو مخزن الحرية بقليوب - بميت حلفا والذى عثر بداخله على كميات من الفول المدمس المستورد وبالفحص الظاهرى لأكياس الفول تبين وجود حشرات حية من السوس وتغيير فى اللون والرائحة، والواقعة التى لاتزال منظورة أمام النيابة العامة،

وشددت النائبة هذا الأمر ينطوي على مخالفة جسيمة واعتداء على حق المواطن المصري في الحصول على غذاء صحي، وهو الحق الذي كفلته له المادة 79 من الدستور المصري.

طلب إحاطة بشأن معاناة الصيادين من أزمة فيروس كورونا

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تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التخطيط

والزراعة بشأن معاناة الصيادين من أزمة فيروس كورونا وضرورة توجيه الحكومة دعما لهم

وقالت النائبة، إن قطاع الصيد يعمل فيه نحو ١٢ مليون مصري لا يتلقون أي دعم من الحكومة حتى في حالات الوفاة أو الإصابة، ولا يعاملون معاملة العمالة غير منتظمة.

وأكدت أنه تسببت أزمة فيروس كورونا في مشاكل جمة للصيادين، حيث تبدلت أحوالهم، خاصة بعد وقف حركة تصدير الأسماك وتوقف النشاط السياحي.

وأشارت: كان هناك بعض أنواع من الأسماك يتم تصديرها بأسعار عالية لتحقيق ربح جيد للصياد، كذلك الفنادق كانت تتعاقد بكميات كبيرة من الأسماك بسبب عودة السياحة مرة أخرى وزيادة نسبة الإشغالات بالقرى السياحية وهي أمور كانت تدر ربح جيد للصيادين.

وأكدت النائبة، أن أغلب الصيادين متوقفون بسبب انتشار فيروس كورونا في مصر حتى العائدين من ليبيا، وهناك ضرر عليهم من غلق حلقات وأسواق السمك لتقليل التجمعات ومنع الاختلاط للحد من انتشار الوباء.

ولفتت فيهم، أن الصيادين لا ينطبق عليهم شروط العمالة غير المنتظمة ولم يحصل عليها إلا عدد محدود جدا، بالرغم من توقف حركة الصيد، مطالبة بتضمين الصيادين خطة الحكومة لدعم المتضررين من الأزمة.