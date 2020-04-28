أخبار مصر | يوم القيامة.. كواكب كادت تصطدم بالأرض وتدمر الكون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر يوم القيامة.. كواكب كادت تصطدم بالأرض وتدمر الكون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة لكويكب ضخم سيحلق فوق الأرض غدا الأربعاء، ويتراوح قطره بين 1.8 و4.1 كم، ليكون أكبر بـ 5 مرات من برج خليفة.

وأوضحت "ناسا" أن فرص اصطدام الكويكب الضخم بالأرض منخفضة للغاية، ورغم ذلك لم تستبعد "ناسا" فكرة اصطدام الكويكب في المستقبل القريب، حيث كشفت أنه يوجد حوالي 30 جسما جديدا قريبا من الأرض، ومن المحتمل أن يحدث أي تأثير.

وحذرت وكالة الفضاء أن كتالوج الأجسام القريبة من الأرض غير كامل، مما يزيد من احتمال أن يحدث أي تأثير في وقت آخر، حيث أكد الخبراء أن انفجر جسم فوق تشيليابينسك بروسيا في عام 2013، بسبب أحد الأجسام القريبة من الأرض، وكان يبلغ حجمه حوالي 55 قدمًا (17 مترا)، وهذا يحدث مرة أو مرتين في القرن.

وترصد "الخليج 365" عدد المرات التي كاد أن يصطدم كويكب بالأرض في عام 2019:

كويكب يوم القيامة:

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في يناير 2019 حذرت وكالة الفضاء "ناسا" أن كويكب "بينو" في حالة اصطدامه بالأرض، سينتج عنه طاقة تصادم تعادل 80 ألف مرة من الطاقة الناتجة عن القصف النووي لمدينة هيروشيما اليابانية في أغسطس 1945، لذلك أطلقت عليه "ناسا" أسم يوم القيامة.

وقالت "ناسا" أن كويكب يزن 87 مليون طن أي أنه يفوق وزن سفينة تايتانيك بنحو 1664 مرة، وقد يؤدى إلى تغير شكل الحياة بالكامل على كوكب الأرض، ويصل طوله إلى 500 قدم، مما يعنى أنه أكبر من مبنى "إمباير ستيت".

الوحش الفضائي: