أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن معاناة الصيادين من أزمة فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن معاناة الصيادين من أزمة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التخطيط

والزراعة بشأن معاناة الصيادين من أزمة فيروس كورونا وضرورة توجيه الحكومة دعما لهم.

وقالت النائبة، فى تصريحات صحفية، إن قطاع الصيد يعمل فيه نحو ١٢ مليون مصري لا يتلقون أي دعم من الحكومة حتى في حالات الوفاة أو الإصابة، ولا يعاملون معاملة العمالة غير منتظمة.

وأكدت أنه تسببت أزمة فيروس كورونا في مشاكل جمة للصيادين، حيث تبدلت أحوالهم، خاصة بعد وقف حركة تصدير الأسماك وتوقف النشاط السياحي.

وأشارت: كان هناك بعض أنواع من الأسماك يتم تصديرها بأسعار عالية لتحقيق ربح جيد للصياد، كذلك الفنادق كانت تتعاقد بكميات كبيرة من الأسماك بسبب عودة السياحة مرة أخرى وزيادة نسبة الإشغالات بالقرى السياحية وهي أمور كانت تدر ربح جيد للصيادين.

وأكدت النائبة، أن أغلب الصيادين متوقفون بسبب انتشار فيروس كورونا في مصر حتى العائدين من ليبيا، وهناك ضرر عليهم من غلق حلقات وأسواق السمك لتقليل التجمعات ومنع الاختلاط للحد من انتشار الوباء.

ولفتت فيهم، أن الصيادين لا ينطبق عليهم شروط العمالة غير المنتظمة ولم يحصل عليها إلا عدد محدود جدا، بالرغم من توقف حركة الصيد، مطالبة بتضمين الصيادين خطة الحكومة لدعم المتضررين من الأزمة.

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إصابات كورونا تتجاوز الـ5 آلاف.. وتسجل أعلى معدل وفاة

تجاوزت مصر الخمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 260 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات لـ 5042 حالة، كما سجلت أعلى معدل وفاة بعد تسجيل 22 حالة، ليرتفع معدل الوفيات لـ 359 حالة.

خروج 68 من المصابين

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم. وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين. تسجيل 260 حالة جديدة