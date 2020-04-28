أخبار مصر | النقل: تسيير رحلة بحرية للعبارة القاهرة لنقل المصريين من السعودية (صور)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر النقل: تسيير رحلة بحرية للعبارة القاهرة لنقل المصريين من السعودية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، أنه تم تسيير رحلة بحرية اليوم، للعبارة القاهرة المملوكة للوزارة، من ميناء سفاجا لنقل 150 مواطنا مصريا من ميناء ضبا السعودي بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والسعودي، نظرا للإجراءات الاحترازية التي يتبعها الجانبين للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك استمرارا للجهود التي تبذلها الوزارات المختلفة بالحكومة المصرية لعودة المواطنين المصريين العالقين في الخارج إلى مصر، وتقديم كافة التسهيلات لهم عند عودتهم.

وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى، أن العبارة تحركت من ميناء ضبا الساعة 17.30 مساء اليوم وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بمعرفة الطاقم الطبي للعبارة للقاهرة وطاقم التطهير والتعقيم بالعبارة.

وأشار البيان إلى أن وزير النقل المهندس كامل الوزير تابع كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة المصريين ووجه قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والحجر الصحى وكافة الجهات المعنية.

من جانبها عقدت هيئة موانئ البحر الأحمر اجتماعًا مع أعضاء المجتمع المينائى لبحث إجراءات استقبال العائدين بدءا من وصولهم إلى ميناء سفاجا والتى تشمل إجراءات الحجر الصحى وإجراءات الجوازات والشرطة والتأمين داخل الميناء وإنهاء الإجراءات الجمركية.

وتم الاتفاق على تواجد فريق الحجر الصحى بعدد كافى لنهو إجراءات الفحص الطبى على متن السفينة وتوفير عدد كافى من ضباط الجوازات لإنهاء الإجراءات فى أقصر وقت ممكن كما تم تركيب بوابة تعقيم للأفراد بالميناء لمرور العائدين من خلالها وتجهيز أتوبيسات خاصة لنقلهم من الرصيف إلى مكان العزل المحدد بمعرفة وزارة الصحة ( الحجر الصحى ).

إصابات كورونا تتجاوز الـ5 آلاف.. وتسجل أعلى معدل وفاة

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تجاوزت مصر الخمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 260 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات لـ 5042 حالة، كما سجلت أعلى معدل وفاة بعد تسجيل 22 حالة، ليرتفع معدل الوفيات لـ 359 حالة.

خروج 68 من المصابين

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

تسجيل 260 حالة جديدة

وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.