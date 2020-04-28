شكرا لقرائتكم خبر عن «المنسي والصقر».. أستاذ نحت يخلد ذكرى الشهيد بلوحة فنية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ حمدي عبدالستار، أستاذ النحت الرقمي بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، لوحة نحتية للشهيد البطل أحمد المنسي، شهيد القوات المسلحة، وهو يحمل صقرًا فوق ذراعه، وذلك بالتزامن مع عرض مسلسل «الاختيار» الذي يتناول بين أحداثه سيرة الشهيد.

وقال «عبدالستار» إن تقنية النحت الرقمي قائمة على التصميم والتنفيذ بالحاسب الآلي من خلال التحكم في ماكينات التنفيذ، وهو ما يعرف بـ«Cnc»، وهو ببساطة النحت والتشكيل، من خلال برامج متخصصة تتحول إلى أكواد تستطيع الماكينات تنفيذه في الخامة المطلوبة.

وعن اختياره للعمل في هذا التوقيت، أكد «عبدالستار» أن العمل جاء منذ فترة طويلة، ولأنه فنان تشكيلي أيضًا يقوم بعمل تغذية بصرية باعتبارها رصيد أي فنان، وقررت تأجيل تنفيذ هذه الجدارية لحين التفرغ في موسم رمضان حيث تتوقف معظم أعمال النحت.

وأشار «عبدالستار» لـ«المصري اليوم» إلى أن إعلانات مسلسل «الاختيار» لفتت انتباهه فقرر استكمال العمل، مؤكدًا أننا نحتاج إلى مثل هذه الأعمال التي تعلي من قيم الوطنية والانتماء بين الشباب، معلنًا إهداء اللوحة إلى روح الشهيد أحمد المنسي ولأسرته.

جدير بالذكر أن مسلسل «الاختيار» الذي يقدم شخصية الشهيد البطل أحمد المنسى، من بطولة الفنان أمير كرارة، الذي أكد في تصريحات سابقة أن المسلسل بمثابة ملحمة درامية، مضيفًا: «حصلت على تدريبات صاعقة قبل المشاركة في العمل».

وتابع: «لم نجد حاجة أعظم ولا أروع من تجسيد شخصية الشهيد احمد منسى، وتناول حياته وعبقريته وعلاقته بأصدقائه وزملائه»، موضحًا أن أولاده كانوا سعداء.

وواصل: «يارب العمل يليق بتاريخ البطل أحمد منسى، وهذه التجربة كبيرة جدًا، ودا أكتر عمل تعبنا فيه كثيرًا.. وكل الناس وقفت بقلبها واشتغلت بحب».

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يذكر أن مسلسل «الاختيار» يعرض على قناة ON، وهو من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وماجد المصرى وصلاح عبدالله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

«المنسي والصقر» عمل فني للشهيد المنسي بالتزامن مع إذاعة مسلسل «الاختيار»