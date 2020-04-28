شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور من داخل العبارة «القاهرة» في رحلة إجلاء 151 من المصريين العالقين بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على صور خاصة بصعود الركاب المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي على متن العبارة السريعة القاهرة، والمقرر إبحارها مساء الثلاثاء إلى ميناء سفاجا البحري، حيث انتهت الشركة المالكة للعبارة من إجراء عملية التعقيم والتطهير للعبارة وترقيم المقاعد من أجل إيجاد تباعد بين الركاب ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ووجه الركاب الشكر لأجهزة الدولة للاستجابة لمناشدتهم بتوفير رحلة استثنائية لاجلائهم من الميناء السعودي.

ومن المقرر أن يستقبل ميناء سفاجا البحري مساء الثلاثاء، العبارة السريعة القاهرة في رحلة بحرية استثنائية لإجلاء المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي وعددهم ١٥١ راكب وعودتهم إلى مصر وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة ١٤؟بوما للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وتلقى الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إخطارًا من قطاع النقل البحري بموافقة الفريق كامل الوزير وزير النقل بناء على توجيهات مجلس الوزراء على تنظيم رحلات بحرية لنقل المصريين العالقين بميناء ضبا البحري بالسعودية بعد مناشدة العشرات من المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي أجهزة الدولة والحكومة والرئيس السيسي بالتدخل والسماح بعودتهم إلى مصر وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ نحو ٣ أسابيع امام بوابات الميناء في ظروف إنسانية صعبة.

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وحصلت المصري اليوم على خطاب موجه من اللواء بحري رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري لوكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بشأن موافقة وزير النقل على عودة العالقين المصريين.

وأكد العالقون لـ«المصري اليوم» أنهم يوافقون على الخضوع للحجر الصحي ١٤ يوما للتأكد من خلوهم من أي إصابة بفيروس كورونا، مشيرين إلى أنهم حجزوا على إحدى العبارات للعودة إلى مصر إلا أن الرحلات البحرية توقفت وانهم بعيشون ماساة إنسانية امام بوابات ميناء ضبا السعودي ويريدون العودة لأسرهم.