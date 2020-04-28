شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز مبنى تابع لجمعية الهلال الأحمر بالزقازيق لعزل حالات الاشتباه بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الثلاثاء، زيارة للمبنى الذي تم تخصيصه من جمعية الهلال الأحمر بمركز الزقازيق، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لوضعه ضمن الخطة البديلة، لمديرية الشؤون الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، وعزل أي حالات مشتبه بها في حالة حدوث أي مستجدات.

وبحسب بيان، تابع وكيل الوزارة فرش وتجهيز المبني المكون من ٧ أدوار، ويضم ٦٥ غرفة إقامة، ويسع ل١٣٠ مريض، بالإضافة إلى أماكن استراحات مزودة بشاشات تليفزيونية، هذا بخلاف غرف أخرى للفريق الطبي، وصالات لحفظ وتجهيز وتقديم الطعام، وعيادة لتوقيع الكشف الطبي، ومعمل، وغرفة أشعة، ومخزن للمستلزمات الطبية، والأدوية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن ذلك يأتي في إطار الاستعداد الكامل للخطط المختلفة ووضع السيناريوهات، للتعامل مع أي مستجدات، تخص فيروس كورونا المستجد.

تجهيز مبني تابع لجمعية الهلال الأحمر بالزقازيق لإستخدامه فى عزل حالات الإشتباه بفيروس كورونا

تجهيز مبني تابع لجمعية الهلال الأحمر بالزقازيق لإستخدامه فى عزل حالات الإشتباه بفيروس كورونا

تجهيز مبني تابع لجمعية الهلال الأحمر بالزقازيق لإستخدامه فى عزل حالات الإشتباه بفيروس كورونا

تجهيز مبني تابع لجمعية الهلال الأحمر بالزقازيق لإستخدامه فى عزل حالات الإشتباه بفيروس كورونا