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شكرا لقرائتكم خبر عن رغم كورونا.. مترو الأنفاق والسكة الحديد: سجلنا مليون و320 ألف راكب (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة النقل ان إجمالي ركاب مترو الأنفاق أمس الاثنين، بلغ مليون و٥ آلاف راكب. في الوقت الذي بلغ عدد ركاب السكة الحديد ٣٢٠ ألف راكب.
وأوضحت احصائية الوزارة ان ركاب الخط الاول حلوان/ المرج بلغ ٥٦٨ ألف راكب، في الوقت الذي بلغ ركاب الخط الثاني شبرا الخيمة المنيب ٣٧٣ ألف راكب، وبلغ ركاب الخط الثالث ٦٣ ألف راكب.
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