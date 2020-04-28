شكرا لقرائتكم خبر عن عودة العالقين المصريين أمام بوابات ميناء ضبا السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل ميناء سفاجا البحري مساء الثلاثاء، العبارة السريعة «القاهرة» في رحلة بحرية استثنائية لإجلاء المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي، وعددهم ١٥١ راكبًا وعودتهم إلى مصر وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد، ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وتلقى الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إخطارًا من قطاع النقل البحري بموافقة الفريق كامل الوزير وزير النقل بناء على توجيهات مجلس الوزراء على تنظيم رحلات بحرية لنقل المصريين العالقين بميناذ ضبا البحري بالسعودية بعد مناشدة العشرات من المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي أجهزة الدولة والحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل والسماح بعودتهم إلى مصر وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ نحو ٣ أسابيع امام بوابات الميناء في ظروف إنسانية صعبة.

وحصلت «المصري اليوم» على خطاب موجه من اللواء بحري رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري لوكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بشأن موافقة وزير النقل على عودة العالقين المصريين.

وأكد العالقون للمصري اليوم أنهم يوافقون على الخضوع للحجر الصحي ١٤ يومًا للتأكد من خلوهم من أي إصابة بفيروس كورونا، مشيرين إلى أنهم حجزوا على إحدى العبارات للعودة إلى مصر إلا أن الرحلات البحرية توقفت وأنهم كانوا يعيشون مأساة إنسانية أمام بوابات ميناء ضبا السعودي وكانوا يريدون العودة لأسرهم.