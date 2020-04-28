شكرا لقرائتكم خبر عن «البيطريين» تطالب بضم أعضائها العاملين بالزراعة لكادر المهن الطبية بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطب الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، وعضو مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، للمطالبة بضم الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة، ضمن الفئات المستحقة لكادر المهن الطبية، الصادر بالقانون 14/ 2014.

وأكد ضيف في بيان صحفي، أنه تقدم بمشروع قانون بشأن سريان أحكام القانون 14 لسنة 2014 على العاملين بوزارة الزراعة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، ومشروع تعديل قانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، ومستشفيات الطلية والجامعات، وتم الموافقة المبدئية على مشروعى القانونين في لجنة الزراعة والرى.

وقال وكيل النقابة، في خطابه: إنه في إطار تعديل قانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بكادر المهن الطبية، للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح، والتى من المفترض أنها سوف تزيد بنسبة 75%، ورفع سن الإحالة إلى المعاش إلى 65 عام، وإنشاء صندوق تعويض عن المخاطر التي يواجهونها أثناء العمل.

وأضاف أنه في إطار دولة العدل والمساواة التي تم تأسيس رواسخها على أيدى فخامة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، فإننا نضع بين أيدى معاليكم هذه المذكرة التوضيحية لدور الطبيب البيطرى في المجتمع، آملين أن يتم توضيح الصورة الكاملة لهذا الدور الجليل.

وأوضح أن الطبيب البيطرى هو ركن أساسى من أركان اتحاد المهن الطبية، الذي يتكون من أربع أركان هم «الطبيب البشرى، طبيب الأسنان، الصيدلى، الطبيب البيطرى»، وذلك طبقا لقانون رقم 13 لسنة 1983 بإنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية، ويمارس جميع الأطباء البيطريين مهنة الطب البيطرى بموجب تصريح مزاولة المهنة الصادر من وزارة الصحة، طبقا للقانون رقم 1954.

واسترسل: «الطبيب البيطرى هو المسؤول الأول دون غيره عن الرقابة على الأغذية ذات الأصل الحيوانى، وذلك بناءا على دراسته الجامعية، وبدوره فهو المسؤول اآن عن تقديم الغذاء الحيوانى للمستشفيات والمدن الجامعية، وهو المسؤول عن الكشف والرقابة للغذاء الحيوانى بجميع المنافذ الحدودية بكافة أنحاء الجمهورية، وهو خط الدفاع الأول عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وهو همزة الوصل الأولى والوحيدة بين عالم الحيوان والمجتمع البشرى».

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وأختتم: «لا يخفى عليكم دور مديريات الطب البيطرى في تطهير وتعقيم الأماكن في ظل جائحة كورونا، ومواجهة المرض بكل شجاعة، ولا يخفى عليكم أيضا دور مديريات الطب البيطرى في المجازر لتقديم منتج حيوانى آمن للشعب المصرى في ظل الظروف الحالية».