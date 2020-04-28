شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيف عبدالفتاح» يرسم بورتريه للصحفي الراحل محمود رياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

العزل محرّض على الإبداع، هكذا استغل الشيف خالد عبدالفتاح، العامل بأحد فنادق الغردقة، فرصة تواجده بالمنزل طوال شهر رمضان، بالتزامن مع حظر التجوال.

أعاد العزل المنزلي الشيف «عبدالفتاح» إلى هوايتة المفضلة الرسم، وشرع في إعداد بورتريهات لأبطال مصر تقديرًا لتضحياتهم، كما راح يقص بطولاتهم على أبنائه.

في وقت سابق، رسم الشيف «عبدالفتاح» بورتريه للبطل أحمد المنسي، شهيد القوات المسلحة، وقال إن البورتريه تطلب منه نحو «6 آلاف حبة أرز».

كما رسم بورتريه للصحفي محمود رياض، المتوفى بفيورس كورونا «كوفيد 19»، باستخدام حبات الأرز بعد تحميصها وإزالة الرطوبة منها.

وأهدى الشيف البورتريه إلى روح الصحفي الراحل نيابة عن شيفات الغردقة والعاملين بالسياحة تقديرًا لمجهوداته وتضحياته.

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شيف المشاهير يرسم بورتريه لأول ضحايا كورونا من الصحفيين

شيف المشاهير يرسم بورتريه لأول ضحايا كورونا من الصحفيين

شيف المشاهير يرسم بورتريه لأول ضحايا كورونا من الصحفيين