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«الشيف عبدالفتاح» يرسم بورتريه للصحفي الراحل محمود رياض (صور)

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

العزل محرّض على الإبداع، هكذا استغل الشيف خالد عبدالفتاح، العامل بأحد فنادق الغردقة، فرصة تواجده بالمنزل طوال شهر رمضان، بالتزامن مع حظر التجوال.

أعاد العزل المنزلي الشيف «عبدالفتاح» إلى هوايتة المفضلة الرسم، وشرع في إعداد بورتريهات لأبطال مصر تقديرًا لتضحياتهم، كما راح يقص بطولاتهم على أبنائه.

في وقت سابق، رسم الشيف «عبدالفتاح» بورتريه للبطل أحمد المنسي، شهيد القوات المسلحة، وقال إن البورتريه تطلب منه نحو «6 آلاف حبة أرز».

كما رسم بورتريه للصحفي محمود رياض، المتوفى بفيورس «كوفيد 19»، باستخدام حبات الأرز بعد تحميصها وإزالة الرطوبة منها.

وأهدى الشيف البورتريه إلى روح الصحفي الراحل نيابة عن شيفات الغردقة والعاملين بالسياحة تقديرًا لمجهوداته وتضحياته.

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  • الوضع في مصر

  • اصابات

    5,042

  • تعافي

    1,304

  • وفيات

    359

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