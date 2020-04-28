- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيف عبدالفتاح» يرسم بورتريه للصحفي الراحل محمود رياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
العزل محرّض على الإبداع، هكذا استغل الشيف خالد عبدالفتاح، العامل بأحد فنادق الغردقة، فرصة تواجده بالمنزل طوال شهر رمضان، بالتزامن مع حظر التجوال.
أعاد العزل المنزلي الشيف «عبدالفتاح» إلى هوايتة المفضلة الرسم، وشرع في إعداد بورتريهات لأبطال مصر تقديرًا لتضحياتهم، كما راح يقص بطولاتهم على أبنائه.
في وقت سابق، رسم الشيف «عبدالفتاح» بورتريه للبطل أحمد المنسي، شهيد القوات المسلحة، وقال إن البورتريه تطلب منه نحو «6 آلاف حبة أرز».
كما رسم بورتريه للصحفي محمود رياض، المتوفى بفيورس كورونا «كوفيد 19»، باستخدام حبات الأرز بعد تحميصها وإزالة الرطوبة منها.
وأهدى الشيف البورتريه إلى روح الصحفي الراحل نيابة عن شيفات الغردقة والعاملين بالسياحة تقديرًا لمجهوداته وتضحياته.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
5,042
-
تعافي
1,304
-
وفيات
359
كانت هذه تفاصيل خبر «الشيف عبدالفتاح» يرسم بورتريه للصحفي الراحل محمود رياض (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.