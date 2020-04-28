شكرا لقرائتكم خبر عن مد أجل النطق بالحكم على 9 متهمين بحرق كنيسة كفر حكيم إلى 2 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم على 9 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا ب«حرق كنيسة كفر حكيم» لجلسة 2 يونيو المقبل لعدم إحضار المتهمين من محبسهم.

صدر القرار الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وكشفت تحقيقات النيابة تورط المتهمين بحريق «كنيسة كفر حكيم» بكرداسة يوم 14 أغسطس ٢٠١٣ بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل إضافة عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.