شكرا لقرائتكم خبر عن من هو حسن عسيري ضحية «رامز مجنون رسمي»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حل نجم الكوميديا السعودي حسن عسيري ضيفا مع النجم رامز جلال، في خامس حلقات برنامج المقالب الترفيهي «رامز مجنون رسمي»، الذي تعرضه «MBC مصر».

وأخذت المطربة أروى رأي حسن عسيري في نجم مصر وليفربول محمد صلاح، وكذلك المطربة أحلام، وفي الصورة الثالثة كان رامز جلال الذي وصفه بأن أدائه «أوفر».

وبعد ذلك ظهر رامز جلال من صورته بشخصيته الحقيقية، ليتفاجأ حسن عسيري ليقول له: «يخربيت شيطانك يا رامز»، ليتوعده رامز جلال.

وحسن عسيري ممثل ومنتج ومؤلف سعودي، ولد في ٢٤فبرايربالعام ١٩٦٧م، في مدينة الخرج بالمملكة العربية السعودية. بدايته الفنية كانت في العام ١٩٨٦م، لديه في مسيرته الفنية تسعة عشر عملاً درامياً، اشتهر بشخصية مفرح التي جسدها في مسلسل بيني وبينك.

كوّن حسن عسيري مع الممثل فايز المالكي ثنائي مميز في الدراما، وقد أسس شركة الصدف للإنتاج الفني التي تعتبر من أكبر شركات الإنتاج في الخليج العربي، وخلال خمسة وعشرين سنة أشرف على إنتاج ١٢٨مشروع تلفزيوني.

حسن عسيري من مواليد١٩٦٧م، والداه ينحدران من جبل المدرقة، ويعد والده من ألمع رجال عسير، وهو الأوسط بين أخوته، في بداية حياته انتقل مع أسرته إلى مدينة تبوك.

أول ظهور له كممثل كان في المسلسل الأردني الحكيم في العام ١٩٨٨م، وذلك خلال دراسته الجامعية، كان له دراسة حرة في المسرح التجريبي بالقاهرة، ودراسة أخرى في المسرح الروماني القديم في الجزائر.

شغل حسن العسيري منصب مدير شركة الصدف الصوتي والمرئي، وهي إحدى شركات mac، وتعد أحد أكبر شركات الإنتاج التلفزيوني من حيث التمويل والإنتاج على مستوى العالم العربي.

في عام 1994، عمل ككاتب مقال أسبوعي في عدد من الصحف السعودية، وكان عضواً في رابطة الفنانين الأردنيين، شغل منصب مدير عام الإنتاج براديو والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.

شغل منصب مدير عام المكتب الإعلامي في مشروع عبدالله بن عبدالعزيز وأبنائه للحاسب الآلي، واستلم مدير إدارة الإعداد براديو وتلفزيون العرب بالسعودية.

عمل كمنسق البث للقناة المفتوحة براديو وتلفزيون العرب، بالإضافة لشغله كمنسق الإعداد والبث لليوم الوطني السعودي من العام ١٩٩٦ ولغاية ١٩٩٩ بنفس القناة، وكان العسيري مسؤول إدارة الدراما في راديو وتلفزيون العرب.

وعمل كمحرر أسبوعي لعمود إيقاعات صباحية بجريدة الرياضة، وفي صحيفة الوطن كان محرر لزاوية أحلى الكلام من العام ٢٠٠٩ ولغاية ٢٠١١.

وفي جريدة الشرق كتب زاوية أسبوعية من العام ٢٠١١ ولغاية ٢٠١٤، وفي عام 2014،عاد ليكتب زاوية أسبوعية في جريدة الوطن ومازال مستمراً لغاية الآن.

وعمل كمستشار إعلامي لعدد من المؤسسات كمؤسسة باش للإنتاج الصوتي والمرئي، ومستشار إعلامي لمؤسسة الوعود للإنتاج الصوتي والمرئي، ومستشار غير متفرغ لعدد من الجهات الإعلامية غير الرسمية في مجال الإنتاج التلفزيوني.

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شارك في ثلاثة وستون مهرجان سينمائي تلفزيوني ومسرحي خليجي وعربي ودولي، أجرى دراسات في علم النفس التربوي في جامعة بيروت.

خضع لدورة في الإعداد التلفزيوني بالمعهد الإعلامي السوري، ودورة بالموازنات التلفزيونية في معهد السينما بالقاهرة، شارك كعضو في هيئة التحكيم بمهرجان الخليج التاسع بالعام ٢٠٠٦.

وقد شارك حسن عسيري بالعديد من المسلسلات مثل شيرشات، البيت الكبير، سعد وخواته، كلام الناس بالأجزاء الاول والثاني والثالث، من عيوني، قناة مفرح للهواتف المحمولة، مسؤول في الثمانينات، بيني وبينك بالأجزاء الأول والثاني والثالث، سليم ودستة حريم، جاري يا حمودة، أسوار الجزء الأول.

وشارك أيضاً في طاش ما طاش الجزء الرابع عشر، الغروب الأخير، سوالف حريم، خاصة أم راكان، منا وفينا، مثلم عارف، المال والعيال، قلوب من ورق، عائلة خاصة جداً، الفارس المغوار، خلف خلاف، صراع في الوقت الضائع، إلى من يهمه الأمر، مشعل وسلمان ،أبومشعاب، النصائح الثلاث.

ويعتبر مسلسل أسوار أول إنتاج خليجي يدعى لمهرجان عالمي، حيث تم عرض خمس عشرة دقيقة من المسلسل في مهرجان أيمي العالمي في نيويورك بالعام ٢٠٠٧ أمام ٦٠٠ ممثل عالمي.

في عام ٢٠٠٧، نال العسيري جائزة أفضل منتج سعودي، وذلك وفق استفتاء أجرته جريدة الجزيرة، وشغل عضوية جمعية الثقافة والفنون السعودية، وسفير النوايا الحسنة للسلام العالمي، وبنفس العام حصد مسلسل أسوار الجائزة الذهبية في مهرجان بالبحرين.

في عام ٢٠٠٨، حصد ستة جوائز ذهبية وفضية،عن مسلسل فاروق في مهرجان القاهرة بدورته١3، وقد حصد نفس المسلسل الجائزة الذهبية للإخراج في مهرجان البحرين ضمن مهرجانات الخليج للإذاعة والتلفزيون.

وفي عام ٢٠١٠، تم تكريمه بجائزة المفتاحة، وذلك تقديراً لجهوده المميزة في خدمة وطنه ومجتمعه، وفي عام ٢٠١٢، حصدت سلسلة مسلسل الساكنات في قلوبنا الجائزة الذهبية، في مهرجان الاردن للإعلام العربي، وفي عام ٢٠١٥، حصد الجائزة الذهبية عن مسلسل عندما يزهر الخريف، وذلك عن الأعمال الاجتماعية في مهرجان تونس بدورته ٢٠١٦.