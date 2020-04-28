شكرا لقرائتكم خبر عن «بالتي هي أحسن».. برنامج حوارى لأمين عام رابطة العالم الإسلامي على «MBC» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لأول مرة، يقدم البرنامج الحواري «بالتي هي أحسن» على شاشة «إم بي سي» تجربة مشاهدة مختلفة للبرامج ذات الطابع الديني، وضيفه الدائم هو الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس مجلس هيئة علماء المسلمين.

يعرض البرنامج طوال شهر رمضان في الرابعة والنصف عصرا، ويحمل رسالة الخطاب الإيجابي الذي يصل للمقصد الشرعي ويؤلف القلوب ويصنع صورة ذهنية إيجابية لدى غير المسلمين عن الدين الإسلامي العظيم، ويقدم هذا الرسالة وفق رؤية رحيبة للدين الإسلامي، تتمثل قيم السماحة والرحمة والرفق.

يهدف «بالتي هي أحسن» إلى «إيمان الإنسان»، ورسائله موجهة في الأغلب إلى المسلمين في كل مكان، ويناقش بجرأة وتجرّد القضايا الإسلامية المعاصرة؛ فيعيد تعريف مصطلح الأقليات والجاليات الإسلامية، ويشرح سبب تصاعد وتعقيد ظاهرة الإسلاموفوبيا وسوء الكفاءة في التصدي لها.

يعالج البرنامج المشكلات التي اعترت الخطاب الإسلامي، من تطرف وتصنيف وإقصاء. وينصف الإسلام من ظلم المرأة وإعاقة تمكينها، ويُعلي قيم الإيمان والمواطنة، والوعي، والتفاعل الإيجابي مع الآخر والعمل الإنساني، وغيرها الكثير.

يستعرض البرنامج حال الإيمان في المجتمعات المعاصرة، ويفنّد حجج من يرى المادة حاكمةً للإنسان، ثم يسلّط الضوء على علاقة العلم بالإيمان، ويكشف اتساقهما التام من حيث المنهج ومن حيث إيمان علماء الطبيعة بالله.

يشرح البرنامج سبب اعتبار التصنيف والإقصاء مدخلاً للتطرف، وكيف أن لحمة المجتمع الواحد تتأثر بفعل أطروحات التشتيت والتفرقة التي يقودها متطرفون يرغبون بالاستفراد بالرأي في المسائل الخلافية، وينبذون كل من يحاول مناقشتهم في افتراضاتهم الحاسمة التي أقرّوها دون أدلة واضحة، ويشرح معنى «الموطؤون أكنافا» الذي ينبغي للجميع أن يكونوا مثلهم.

ويركز البرنامج على المعضلة الحالية المتمثلة في فيروس كورونا، ويناقش سبب التعليق المؤقت لصلوات الجماعة، وعلاقة التوكل بالأخذ بالأسباب، ثم يجيب على الأسئلة التي تخطر في أذهان الجميع من حيث صلة الرحم، والصعوبات التي يقاسونها وهم منقطعون عن التواصل مع ذويهم.

Advertisements

يحدد البرنامج معايير الاجتهاد الصحيح، ويفضح أساليب المتطرفين في سوق الأكاذيب والافتراءات على المختلف، ومحاولة قراءة نواياها وافتراض أسوئها، ويرشد إلى الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه التيارات المتشددة.