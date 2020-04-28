شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إصابات جديدة بكورونا في كفر الشيخ وتعافي 13 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، الثلاثاء، اكتشاف ٣ حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا، منهم حالتين من قرية البلاصي التابعة لمركز سيدي سالم، والحالة الثالثة من مركز دسوق.

وبحسب بيان، جرى نقلهم إلى مستشفى العزل ببلطيم لعلاجهم من هذا الفيروس، كما كشفت نتائج التحاليل عن تحول نتائج ١٣ حالة من إيجابية لفيروس كورونا إلى سلبية بمستشفى العزل ببلطيم وشفائهم والبدء في فترة النقاهة، تمهيدًا لمغادرة مستشفى العزل ببلطيم، بعد إجراء التحليل الثاني لهم خلال أيام، والعودة إلى منازلهم بالزعفران والحامول وقلين وكفر العجمي ببيلا.