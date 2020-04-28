شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان موقع تطوير طريق شركات البترول بمسطرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الثلاثاء، موقع تطوير طريق شركات البترول بمسطرد، رافقه مدير أمن القليوبية حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال نقل الكابلات والمرافق من نزلة مدينة الخصوص وحتى آخر طريق مسطرد.

وبحسب بيان، وجه المحافظ الشركات القائمة على تنفيذ أعمال التطوير بتكثيف العمالة وزيادة المعدات وتفعيل نظام الورديات والعمل على مدار 24 ساعة والعمل في الإجازات والعطلات وذلك لدفع الأعمال والانتهاء من أعمال التطوير بالكامل في أقرب وقت ممكن.

كما تفقد المحافظ شارع ترعة الزنانيري الجاري تطويره ورصفه وتجول الهجان بجميع المداخل والمخارج بمنطقة مسطرد، ووجه المحافظ رئيس مدينة الخصوص ورئيس حي شرق شبرا الخيمة بالتواجد بشكل مستمر بالموقع لمتابعة الأعمال وتذليل أي عقبات لتسليم المشروع في مواعيده المحددة.

وتفقد المحافظ ومدير الأمن موقع سوق الخضار كما تم التنبيه على التجار بالانتقال إلى المكان المخصص لهم خلف مساكن الأمل بحي شرق شبرا الخيمة للبدء في إزالته غدا، وإزالة ما تبقى من إشغالات مشيرًا إلى أن الموقع المخصص على مساحة 10متر مربع وسوف تستوعب جميع الباعة والتجار بشكل منظم وحضاري.

يذكر أن قيمة الأعمال بالمنطقة تبلغ 90 مليون جنيه، حيث يبدأ التطوير من كوبري مسطرد حتى مدخل مدينة الخصوص إلى الطريق المار أمام شركات البترول، بالإضافة إلى استغلال بعض المساحات لإقامة كورنيش على ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة بشكل لائق، فضلا عن خلق طرق بديلة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، كما سيتم إنشاء طريق بديل يتخلل شركات البترول وإنشاء حرم أمن حول المنطقة الجغرافية لمجمع الشركات بالإضافة إلى توسعة طريق شارع وكورنيش ترعة الإسماعيلية من البر الشرقي ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض 10 متر بطول 2 كيلو متر مربع.

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