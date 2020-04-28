شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يتعهد باستعادة ثقة المواطن العراقي في العملية الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي بالعمل على تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، وإجراء انتخابات نزيهة وعادلة. جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه الرسمي اليوم الثلاثاء، وفدا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان. وقال الكاظمي: «إن الحكومة سوف تسعى إلى إجراء انتخابات على أسس نزيهة وعادلة تستجيب لمقتضيات المرحلة، وتعيد انتاج الثقة في العملية الانتخابية ومجمل النظام الانتخابي». وأضاف الكاظمي مخاطبا الوفد: انتم شركاء لرئيس الوزراء وحكومته للعبور بالبلاد من الأزمة الحالية، داعيا إلى ضرورة التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وجرى خلال اللقاء أيضا بحث عمل المفوضية العليا للانتخابات واحتياجاتها ومهامها المستقبلية. Advertisements الوضع في مصر

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تعافي 1,304

وفيات 359

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