شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يشارك فى تشييع جنازة شهيد الواجب بشربين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، في تشييع جنازة الشهيد مجند أحمد محمود محمد عبدالفتاح بقرية «الأحمدية» التابعة لمركز شربين والذى استشهد أمس في هجوم إرهابي على كمين بئر العبدبشمال سيناء.

شارك العميد حسن طاحون نائباً عن قيادة الجيش الثاني الميداني والعقيد تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة، وطارق شكري رئيس مركز ومدينة شربين والعميد سامي الحديدي مأمور مركز شربين نائبا عن مدير أمن الدقهلية.

خرج الجثمان من المسجد الكبير ملفوفا في علم مصر وتسابق شباب القرية وزملائه في حمله لمثواه الأخير.

وأكد محافظ الدقهلية على أن الشهيد له منزله عظيمه عند ربنا وجميعا نتمنى أن ننال هذه المنزلة العظيمة ونقدم أرواحنا فداء لوطننا الغالي مصر وأن دماء الشهداء لن تذهب هباءا، مؤكدا على أن حرب مصر على الإرهاب مستمرة حتي يتم اقتلاعه من جذوره وتطهير كل شبر على أرض الوطن من الإرهاب.

وأشاد «مختار» ببسالة وشجاعة رجال وأبطال القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والقضاء عليه واكد على أن أبطال القوات المسلحة يقدمون أرواحهم كل يوم فداء للوطن حتي يعيش الشعب المصري في امن وأمان واستقرار وتبقي راية مصر عالية خفاقة.

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تشييع جنازة الشهيد مجند أحمد محمود محمد عبدالفتاح بقرية الأحمدية في الداقهلية والذى استشهد في هجوم إرهابي علي كمين بئر العبد بشمال سيناء

تشييع جنازة الشهيد مجند أحمد محمود محمد عبدالفتاح بقرية الأحمدية في الداقهلية والذى استشهد في هجوم إرهابي علي كمين بئر العبد بشمال سيناء

تشييع جنازة الشهيد مجند أحمد محمود محمد عبدالفتاح بقرية الأحمدية في الداقهلية والذى استشهد في هجوم إرهابي علي كمين بئر العبد بشمال سيناء

تشييع جنازة الشهيد مجند أحمد محمود محمد عبدالفتاح بقرية الأحمدية في الداقهلية والذى استشهد في هجوم إرهابي علي كمين بئر العبد بشمال سيناء

تشييع جنازة الشهيد مجند أحمد محمود محمد عبدالفتاح بقرية الأحمدية في الداقهلية والذى استشهد في هجوم إرهابي علي كمين بئر العبد بشمال سيناء