شكرا لقرائتكم خبر عن طب المنصورة: اختبار إلكتروني من أولى لثالثة.. والباقي تأجيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس كلية الطب بجامعة المنصورة، برئاسة الدكتورة نسرين عمر، عميد الكلية، الثلاثاء، التصرف في امتحانات النقل والبكالوريوس بالكلية .

وأصدر مجلس الكلية بيانا أكد فيه أن القرارات تنطبق على برنامجي الدراسة بالكلية وهما البرنامج المكور وبرنامج مانشستر.

وأشار القرار إلى أنه فيما يخص السنوات الثلاث الأولي من الكلية ( سنوات النقل) سيتم عقد اختبار إلكتروني مقالي ذو وقت إجابة ممتد عبارة عن عدد من الأسئلة المعلنة مسبقا للطلاب ومعدة من قبل الأقسام العلمية ومنسقي الفصول الدراسية للبرنامج المطور وبرنامج مانشستر.

وعن طلاب الفرق الرابعة والخامسة والسادسة (المرحلة الإكلينيكية) فعند استئناف الدراسة سيتم تنسيق دروس عملية مكثفة أو راوندات ويسجل حضور الطلاب بها توطئة لحضورهم الامتحانات العملية لجميع السنوات الدراسية.

وبالنسبة للدور الثاني لطلاب الفرقة الخامسة والسادسة سيتم إعلان جدول الامتحانات حين انتهاء فترة تعليق الدراسة وسيترك فترة زمنية للعام الجامعي 2018/2019 ملائمة قبل إجراء الامتحان للطلاب.

وأوضح مجلس الكلية في قراره أنه جاري إعداد جداول طلاب الدراسات العليا لتبدأ الامتحانات أول أسبوع من شهر يونيو مع وضع كافة الإجراءات الاحترازية«.

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