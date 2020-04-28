شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إزالة 279 حالة تعدي على أملاك الدولة خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، تنفيذ 176 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالى مساحة 6 أفدنة، و13 قيراط، كما تم تنفيذ عدد 83 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بناء بإجمالى مساحة 986 متر2.

وقال «أبوليمون» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تم إزالة 20 حالة تعدى على الأراضي الزراعية أملاك دولة بمساحة 42 فدان و5 قيراط، مشيرًا إلى أن ذلك خلال الفترة من 25 مارس وحتى أمس 27 أبريل الجارى.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واستردادها ومنعاً لاستغلال الظروف الراهنة في ظل تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية استمرار شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية، مشدداً على أنه لا تهاون في حق الدولة وسيتم التصدي بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة .