شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يجتمع بعدد من مديرى مستشفيات العزل عبر الفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من مديرى مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، وهى مستشفيات العجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، و15 مايو، وأبو خليفة، وإسنا التخصصى، وعين شمس التخصصى بالعبور، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الزسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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