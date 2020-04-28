شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هبوط أرضى بشارع الشيخ غراب فى حدائق القبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع الشيخ غراب، بمنطقة حدائق القبة، هبوط أرضى مفاجئ مما أدى إلى غلق الشارع أمام حركة السيارات فى الاتجاه القادم من ميدان حدائق القبة فى اتجاه شارع عشرة.
كما تسبب الهبوط الارضى إلى حالة من الذعر بين الأهالى القاطنين بالعقارات المجاورة والمقابلة لموقع الهبوط الارضى.
وظهر فى وقت سابق، هبوط أرضى أعلى طريق السويس الكليو 61 القادم من القاهرة اتجاه الأقاليم، وتم عمل تحويلة من الطريق الرئيسي الي الطريق الداعم، وأمر اللواء علاء متولى مدير المرور، بتعيين الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية والمساعدات الفنية لإرشاد قائدى السيارات والتنسيق مع الجهات المعنية لإصلاح الهبوط.
وكشف دياب ما هو أخطر حيث قال "إن هناك العديد من خطوط مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى القديمة لا يوجد لدى هيئة الصرف الصحى والشركة القابضة لمياه الشرب خرائط لها، ولا أحد يعلم عن مساراتها أى شىء".
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