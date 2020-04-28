شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حقيقة 80 لقاحا لعلاج كوفيد 19.. متى ينتهى فيروس كورونا فى مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة الصحة العالمية عن تطوير الباحثين عالميا 80 لقاحا لعلاج فيروس كورونا بينهم 6 لقاحات دخلت مرحلة التجارب السريرية ويخضع العديد من العلاجات للتجارب السريرية، وسيتم إطلاق تجربة التضامن لتطوير اللقاحات، بالإضافة إلى المسار الحالى للعلاجات.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الصيام يرفع المناعة ويساهم فى مقاومة الجسم للميكروبات، مشيرة إلى أنها أعدت دليل كامل للمواطنين يتضمن آليات التعامل مع فيروس كورونا فى شهر رمضان، مؤكدة أن فيروس كورونا المستجد لا يزال ينتشر فى جميع أنحاء الإقليم، وسُجِّل انخفاض طفيف فى عدد الحالات المُبلَّغ عنها أسبوعياً فى بعض البلدان.

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وقالت منظمة الصحة العالمية: وضعت بعض هذه البلدان استراتيجية للخروج من الوضع الراهن، وشرعت في رفع القيود، بما في ذلك تخفيف حظر التجوال وإغلاق المطارات ودون تخطيط دقيق، وعدم توسيع نطاق القدرات في مجال الصحة العامة والرعاية السريرية، من المرجح أن يؤدي رفع القيود السابق لأوانه عن تدابير التباعد البدني إلى عودة ظهور مرض كوفيد-19 وخروجه عن السيطرة بما يسبب موجة ثانية أعنف من حالات الإصابة.

وأوضحت المنظمة أنه لا يمكن التنبؤ بسيناريوهات الانتهاء من فيروس كورونا فى مصر أو العالم مطالبة الجميع باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع تفشي الوباء وحذرت من وجود موجة ثانية قد تكون عنيفة حال التحلل من التباعد الإجتماعي غير المدروس

وأضافت منظمة الصحة العالمية: جرت نقاشات عديدة حول ما إذا كان المرضى الذين أُصيبوا بالفيروس محصنين الآن من الإصابة بالعدوى مرة أخرى ولا تتوافر لدينا إلا معلومات محدودة عن إمكانية أن يُطوِّر المصاب بالفيروس استجابة للأجسام المضادة وإلى متى تستمر هذه الاستجابة، كما لا يوجد أى دليل على أنَّ الاختبار المصلى بإمكانه إثبات أنَّ الشخص محصنٌ ضد مرض كوفيد-19 بعد إصابته بالمرض وتعافيه منه.

وتابعت: نحن ملتزمون بضمان تقاسم الأدوية واللقاحات، بمجرد تطويرها، على نحو عادل مع جميع البلدان والشعوب وتابعت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد أنماط جديدة من فيروس كورونا حتى الآن ولم يتم الكشف عن أى تحورات للفيروس حتى الآن، وتابع: لابد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة منعا لتفشى الوباء.