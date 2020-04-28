شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية نيويورك الأمريكية تسجل 335 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية تسجيل 335 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق كشف والد طبيبة أمريكية لشبكة "سى إن إن" الأمريكية إن ابنته الدكتورة لورنا برين التى كانت تعمل فى غرفة الطوارئ فى مدينة نيويورك وتعافت من إصابتها بكوفيد-19، واستمرت فى علاج مرضى الفيروس التاجي، انتحرت.

وقال فيليب برين إن ابنته توفت صباح الأحد فى شارلوتسفيل، فرجينيا وكانت تبلغ من العمر 49 عامًا، مشيرا أنها ماتت بطلة، قائلا: "لقد كانت في الخنادق، كانت بطلة".

وعملت برين في قسم الطوارئ في المركز الطبي بجامعة كولومبيا ايرفينج ونظام المستشفيات بنيويورك.و قال والدها إنها كانت في الخطوط الأمامية منذ أسابيع للتعامل مع هجمة حالات كورونا

وقال والدها:"لقد نزلت في الخنادق .. لقد أحببت نيويورك ولم ترد أن تعيش في أي مكان آخر.. لقد أحببت زملائها في العمل وفعلت ما بوسعها من أجلهم."

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وأكد والدها، جراح الصدمات المتقاعد، إنهما تحدثا بشكل متكرر عن العمل.

وأخبرت لورنا والدها أن الأشخاص في العمل كانوا يقضون 18 ساعة في اليوم وينامون في الممرات ، وأن سيارات الإسعاف لم تتمكن من الدخول لأنها كانت مشغولة للغاية.

وقالت والدتها إنها أصيبت بكوفيد-19 واستغرقت أسبوعًا ونصف للتعافي ، ولكن عندما عادت إلى العمل ، لم تستطع حتى أن تستمر لمدة 12 ساعة.

وأضاف أنها شعرت أنها مضطرة للعودة إلى العمل لمساعدة زملائها.